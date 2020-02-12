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Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Selçuk Can ve Cenk İldem'i tebrik etti.

İtalya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil eden milli güreşçilerden Selçuk Can ile Cenk İldem bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, 3'üncü gününde yapılan müsabakalar ile devam etti. 72 kg grekoromen stilde milli güreşçi Selçuk Can rakibi (CRO) Dominik Etlinger'i 7-5 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan milli sporcu Cenk İldem ise Finlandiyalı Kuosmanen'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde ülkemizi temsil ederek bronz madalya kazanan Selçuk Can ile Cenk İldem'i tebrik ediyorum. Daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran milli sporcularımız, bu kez de Avrupa Güreş Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi yüz akımız olmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası arenada alınan böylesi her başarının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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