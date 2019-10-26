İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Kick Bokscular için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Kick Bokscular için tebrik mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Kick Bokscular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek’te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında 2’si altın, 4’ü gümüş ve 10’u bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan Milli Sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında 2'si altın, 4'ü gümüş ve 10'u bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan Milli Sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bosna Hersek' in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında 2'si altın, 4'ü gümüş ve 10'u bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum.”

Neşra Durmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.