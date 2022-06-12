İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya’da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan milli okçuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli okçular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin toplamda 8 madalya ile katılımcı ülkeler arasında birinci sırayı alması bizleri ayrıca sevindirdi. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.