Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli okçular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin toplamda 8 madalya ile katılımcı ülkeler arasında birinci sırayı alması bizleri ayrıca sevindirdi. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”