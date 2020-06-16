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Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya ‘geçmiş olsun' telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya ‘geçmiş olsun' telefonu
Bakan Kasapoğlu'ndan Muslera'ya ‘geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera’yı telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hafta sonu geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat geçiren Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'yı telefonla arayarak ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan ve bugün ameliyat edilen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile telefonda görüştü.

Hastanede tedavi gören kaleci Muslera'dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yaşanan sakatlıktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başarılı file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Fernando Muslera'nın 34'üncü doğum günü de kutladı.

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