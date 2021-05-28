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Bakan Kasapoğlu'ndan Neslihan Yiğit için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Neslihan Yiğit için tebrik mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Neslihan Yiğit için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Neslihan Yiğit’i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Badminton Federasyonu'nun Olimpik Sıralama Listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Neslihan Yiğit için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Japonya'nın Başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dünya Badminton Federasyonu'nun Olimpik Sıralama Listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Neslihan Yiğit'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Olimpiyat kotası kazanan milli badmintoncumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Neslihan Yiğit'e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum.”

Yunus Emre Kartal 

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