İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kasapoğlu'ndan Para milli atletlere tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Para milli atletlere tebrik mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Para milli atletlere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 1’i altın, 1’i gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın

İLGİLİ HABER
Para atlet Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu olduPara atlet Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu oldu
ilk gününde 1'i altın, 1'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 1'i altın, 1'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. 400 metre engelli yarışlarında dünya şampiyonluğuna ulaşan ve ülkemize bu kategoride altın madalya kazandıran ilk sporcu olmayı başaran Fatma Damla Altın'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Mehmet Kalay
 

İLGİLİ HABER
Para atlet Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu oldu Para atlet Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.