Bakan Kasapoğlu'ndan Para milli atletlere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın

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ilk gününde 1'i altın, 1'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 1'i altın, 1'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. 400 metre engelli yarışlarında dünya şampiyonluğuna ulaşan ve ülkemize bu kategoride altın madalya kazandıran ilk sporcu olmayı başaran Fatma Damla Altın'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Mehmet Kalay

