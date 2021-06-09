Bakan Kasapoğlu'ndan Para milli atletlere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nınilk gününde 1'i altın, 1'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 1'i altın, 1'i gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. 400 metre engelli yarışlarında dünya şampiyonluğuna ulaşan ve ülkemize bu kategoride altın madalya kazandıran ilk sporcu olmayı başaran Fatma Damla Altın'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”
Mehmet Kalay