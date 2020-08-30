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Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon genç voleybolculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon genç voleybolculara tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon genç voleybolculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı yenerek şampiyon olan Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde kazanılan şampiyonluk bizleri çok gururlandırdı. Milletimize büyük sevinç yaşatan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Musa Erdoğan
 

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