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Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig için 'Mekanın sahibi geri geliyor' paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig için 'Mekanın sahibi geri geliyor' paylaşımı
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig için 'Mekanın sahibi geri geliyor' paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aylar sonra başlayacak olan Süper Lig için “Mekanın sahibi geri geliyor” paylaşımı yaptı.

Bakan Kasapoğlu’ndan Süper Lig için 'Mekanın sahibi geri geliyor' paylaşımı - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig bu akşam oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise sosyal medya hesabından Süper Lig'de bulunan takım taraftarlarının görüntülerini içeren bir videoyu “Twitter gündemini meşgul etmeyelim mekanın sahibi geri geliyor. Hoş geldin Süper Lig” mesajı ile paylaştı.

Paylaşılan videoda, “Stadyumları dolduramasak da aynı heyecan, aynı coşku kaldığı yerden devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Yunus Emre Kartal

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