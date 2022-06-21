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Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası Finali’nde Letonya’yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı’nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası Finali'nde Letonya'yı yenerek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası Finali'nde Letonya'yı mağlup ederek şampiyon olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımımızı kutluyorum. Elde ettikleri sonuç ve sergiledikleri mücadele ile bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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