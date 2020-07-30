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Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü’nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 Sezonu 58. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü'nü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum.”

Musa Erdoğan

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