İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Kasapoğlu'ndan tüm takım taraftarlarına kan bağışı çağrısı

Bakan Kasapoğlu'ndan tüm takım taraftarlarına kan bağışı çağrısı
Bakan Kasapoğlu'ndan tüm takım taraftarlarına kan bağışı çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedeler için tüm takım taraftarlarını Fenerbahçe ile Kızılay'ın Ülker Stadyumu'nda düzenlediği kan bağış kampanyasına davet etti.

Depremden kurtulan, tedavi altında olan vatandaşlar için Fenerbahçe ile Kızılay'ın organize ettiği kan bağış kampanyası Ülker Stadyumu'nda başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından tüm takım taraftarlarına çağrıda bulundu. Kasapoğlu paylaşımında, "Zor günlerde birlik olmak Kanımızda Var. Tüm takımlarımızın taraftarlarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.