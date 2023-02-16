Bakan Kasapoğlu'ndan tüm takım taraftarlarına kan bağışı çağrısı

Depremden kurtulan, tedavi altında olan vatandaşlar için Fenerbahçe ile Kızılay'ın organize ettiği kan bağış kampanyası Ülker Stadyumu'nda başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından tüm takım taraftarlarına çağrıda bulundu. Kasapoğlu paylaşımında, "Zor günlerde birlik olmak Kanımızda Var. Tüm takımlarımızın taraftarlarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.