İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kasapoğlu'ndan Yasemin Ecem Anagöz için tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Yasemin Ecem Anagöz için tebrik mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Yasemin Ecem Anagöz için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz’ü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Japonya'nın Başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Yasemin Ecem Anagöz'ü kutluyorum. Bireysel Kadınlarda Olimpiyat kotası kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yasemin Ecem Anagöz'e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum.”

Ali Nargüner
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.