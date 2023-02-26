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Bakan Kasapoğlu'ndan Ziya Şengül için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Ziya Şengül için taziye mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Ziya Şengül için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
“A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül'ün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Ziya Şengül'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.”

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