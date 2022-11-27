Bakan Kirişci: '3.8 milyar dolarlık ihracat, 25 milyar dolar oldu'

Bakan Kirişci, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın 101'inci Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmada, ”Bölgesel bir oyuncu olmak, küresel bir oyuncu olmak. Sözü sohbeti dinlenir bir ülke olarak yolumuza devam etmenin şartının tarımdan geçiyor. Bunu bu bakanlığın başında olduğum için söylemediğimi özellikle belirtmek isterim. Gıda milletçiliği kavramı bu dönemde gündeme geldi. İhracata yasak getirmek o gelişmiş ülkelerin yaptığı bir eylem haline dönüştü ve hızla bu yayılmaya başladı. Çok şükür ne pandemi döneminde nede savaş döneminde bunları yaşamadık. 495 gemi geçti dün itibariyle bu tahıl koridorundan, 12 milyon ton tahıl ve diğer gıda ürünleri de gemilerle taşınmış oldu“ dedi.

“2023'te 35 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz”

Belirli dönemlerde küçülme olsa da tarım sektörü olarak son 15'inde büyüme gösteren bir sektör olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, ”19 yılda diğer sektörlerde ihracat ile ithalat arasında ithalat lehine bir durum varken bizim dış ticaret fazlamız, 87 milyar dolar fazlamız var. Biz 2002'de 65 milyon nüfusa sahiptik bu yıl 85 milyon nüfusumuz var. Şuan 50 milyon turist ziyaret ediyor. 3.8 milyar dolarlık ihracat, 25 milyar dolar oldu. 2022'in sonunda 30, 2023'te inşallah bir 35 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz“ diye konuştu.

Bakan Kirişci son olarak, ”346 milyar liralık bitkisel üretim desteği verdik. Hayvansal üretime 113 milyar lira daha önce 9.9 milyon olan büyük baş hayvan sayısını 17.9 milyon, 32 milyon, 58 milyona ulaştırmış durumdayız. Su ürünleri konusu da çok önemlidir. Sudan enerji, tarımsal sulamada kullanılır. Dolayısıyla su ürünleri konusunda 62 bin tonluk üretim 472 bin tona ulaş durumda su ürünü üretimi” sözlerine yer verdi.

Süleyman Cenk İdaye - Elif Ayşenur Bay

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