Bakan Kirişci: 'Adana'da 109 bin 702 hektar arazi suya kavuşacak'

Bakan Kirişci, Adana Valisi Süleyman Elban ile Yedigöze İmamoğlu Sulama Projesi'nin, İmamoğlu ilçesindeki 4. kısım boru montaj sahasında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kirişci, 26 milyar TL yatırım bedelli Yedigöze İmamoğlu Sulama Projesiyle İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerinde 109 bin 702 hektar arazinin suya kavuşacağını söyledi.

Kirişci, kent genelindeki 33 bin 333 dekar tarım arazisine kurulması planlanan akıllı otomasyon sulama sisteminin, Ufacıkören Mahallesi'ndeki test uygulamasına da katıldı.

Tarlaya su veren Bakan Kirişci, Türkiye'nin su kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Toplam su varlığımızın 112 milyar metreküp olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Toplam su tüketimimizin yüzde 76'sı doğrudan tarımsal sulamaya gidiyor, yüzde 24'lük kısmı da sanayi ve evlerde kullanılıyor. Dolayısıyla bizim bütün çabamız, gayretimiz suyu en verimli şekilde kullanmak" dedi.

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