Bakan Kirişci, çadırda kalan çocuklara oyuncak dağıttı

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremde etkilenen 11 ilden biri olan Hatay'a bugün sabah saatlerinde geldi. Bakan Kirişci, Kırıkhan ilçesine geçerek burada çiftçilerle buluşup onların sorunlarını dinledi. Bakan Kirişci daha sonra ise Kırıkhan Stadyumuna kurulan çadırları ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletip onların taleplerini dinledi. Bakan Kirişci ardından çadırda kalan çocuklarla bir araya gelip onlara oyuncak dağıttı. Kirişci, çadır alanından ayrıldıktan sonra çiftçilerin depremde hasar görmüş depolarını da gezdi.

İsmet Biçen

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