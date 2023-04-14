Bakan Kirişci, Çanakkale'de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanı Naim Makas, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplantıda, Bakanlığın Çanakkale ile ilgili projelerini sektör temsilcileriyle paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıl 1 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulamasını da hayata geçirdiklerini, tüm tarımsal faaliyetlerde bulunanların bu sayede uzağı yakın hale getirdiğini ifade etti. Tarımda planlı dönem başladığını belirten Bakan Kirişci, "İnşallah Eylül 2023'ten itibaren bu dönemi resmen başlatmış olacağız. Şu anda ikinci mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. Biz nerede, ne kadar, ne şekilde üretilmesi gerektiğine kamu olarak karar vermiş olacağız. Üreticilerimize alternatifler sunacağız ve onları yönlendireceğiz. Çünkü 1 yıl para kazanan ertesi yıl o aynı üründen zarar eden bir üretici olsun istemiyoruz. Bu risklerden üreticimizi kurtarmak istiyoruz. Planlı tarımın gereği olarak arz fazlası bir ürün yaşanmayacak. Bunu da sağlayacak olan, ikinci ayağı sözleşmeli üretim. Tarafların hukukunu gözeten, cayma hakkıyla ilgili haklarını da yine aynı şekilde koruyan ama caymanın da bedelini açık açık belirten bir düzenleme. Burada alım garantisi var. Burada fiyat garantisi var. Burada kesinlikle ve kesinlikle arz fazlası veya arz açığı gibi bir uygulamaya da muhatap kimse olmayacak” dedi.

Düzenleme yapılan kanun maddelerine Bakanlığın ÇKS dışında başka kayıtları da desteklemelerde esas almasına ilişkin hüküm koyduklarını bildiren Bakan Kirişci, "A şahsının ÇKS'ye kayıt yaptıramamasına neden olan bütün gerekçeleri bir kenara bırakıyoruz. Biz sadece o A üreticisinin tarlada, bağda, bahçede, nerede bir tarımsal faaliyeti varsa o tarımsal faaliyetini bize göstermesini ve eğer bir koordinat belirlenecekse onun koordinatlarının belirlenmesiyle kayıt altına alınmasını destekleme için yeterli bulacağız. Burada dolayısıyla yüzde 100'e varan bir kayıtlılık oranı söz konusu olacak” diye konuştu.

Bakan Kirişci, mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını ayırdıklarını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Mülk sahibi, mülk sahibi olmaya devam edecek, 2 yıldan fazla tarlasını, arazisini boş bırakanlara biz şunu diyeceğiz: 'Bak 2 yıl boş bıraktın ama bundan sonra boş bırakmaya devam ederseniz biz bu araziyle ilgili bilgileri alacağız. Burayı kiralamak isteyenlere kiraya vereceğiz. Kiradan elde edeceğimiz gelirleri de sizin hesabınıza aktaracağız.' Böylelikle Türkiye'de bir karış toprak boş kalmamış olacak. Orman emvalinin satışından elde edilen gelirden yüzde 10 orman köylüsüne destek sağlayacağız. İkinci olarak orman köylüsü yakacak için veya bina yapımı için kereste ihtiyacı var, oduna ihtiyacı var. Burada maliyet üzerinden yüzde 70 iskonto yapacağız. Kooperatifler marifetiyle kesilen orman ürünleriyle ilgili yüzde 25'ini yüzde 20 daha düşük fiyattan alma imkanı vardı. Şimdi biz bu yüzde 20'nin yüzde 10'unu orman köylüsüne aktarmayı sağlayacağız.

"Orman köylüsü bu yüzde 10'luk aradaki fiyat farkını alacak."

Bakan Kirişci, Bakanlığın Çanakkale ile ilgili projelerini sektör temsilcileriyle paylaşarak, ülke genelinde tarım ve gıdaya dayalı organize sanayi bölgelerinin sayılarını artırmayı planladıklarını ifade etti. Suyun önemine dikkati çeken Kirişci, "Tüm Türkiye'de önümüzdeki 5 yıllık sürede bütün sulama sistemlerini basınçlı sulamaya geçireceğiz. Allah bunu bize inşallah gösterecek. Bu, üreticimizin sudan daha fazla istifade etmesini, suyu daha verimli kullanmasını ve bu ülkenin su kaynaklarının da etkin kullanılmasını sağlamış olacak” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Bakan Kirişci, tarafından hibe desteğinden yararlanan Çanakkaleli üreticilere çekleri takdim edildi. Bakan Kirişci, Çanakkale'deki programını ardından Lapseki Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Kirişçi, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve belediye personeli tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Bakan Kirişçi'ye belediye çalışmalarının yanı sıra ilçedeki tarım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Murat Yüksel

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