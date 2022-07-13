Bakan Kirişci: “Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini ilk kez Datça yangınında deneyeceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris'te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

Aykut Kurt - Güldemet Kızıl - Bekir Tosun

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