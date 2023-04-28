Bakan Kirişçi: 'HA'ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa'da ilk ülkeyiz'

Bakan Kirişçi, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği programı çerçevesinde ‘Tarım Sektörü Temsilcileri' toplantısına katıldı. Toplantıda bakanlığın Afyonkarahisar'a il birlikte yurt genelinde gerçekleştirdiği yatırımlardan bahseden Bakan Kirişçi, ardından orman yangınları ile mücadeleye değindi. Bakan Kirişçi, “Artık orman yangınlarıyla mücadelede tamamıyla teknolojiyi kullanıp kara araçları ve hava araçları konusunda da burada kendi envanterine kayıtlı olan araçları bu alanda kullanılabilen nadir ülkelerden biri haline geldik. Zira şu an itibariyle 22 uçağımız 9 helikopteriz böylelikle de 31 hava aracından oluşan bir filomuz var bu filomuzda mücadeleleri sürdüreceğiz. İHA'ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa'da ilk ülke olduğumuzu belirmek isterim. Ormanları 760 kuleden 24 saat gözetlediğimizi ki bunun 181'inin akıllı kule olduğunu da belirtmek isterim” dedi.

“Tarım ve gıda ürünlerinde 92 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik”

Konuşmasında daha sonra Türkiye'nin tarım ve gıda konusunda gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Kirişçi şunları söyledi:

“Çiftçimize 2023 yarı fiyatlarıyla 830 milyar lira tarımsal destek verdiğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 8 katına çıkartarak 30 milyar dolara ulaştırdık. Tarım ve gıda ürünlerinde 92 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Elbette bu ülkede ithal ettikleri de var ama 92 milyar dolarlık fazladan bir dış ticaretten elde ettiğimiz gelirimiz var buğday, fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, incir ve ayva ihracatında dünya da birinci sıradayız. Orman ürünleri ihracat eden 14 katına çıkartarak 515 milyon dolardan 7,1 milyar dolara eriştik.”

“30 yıl içinde ülkemiz nüfusunun yüzde 25 artacağı öngörülüyor”

Konuşmasında daha sonra son yıllarda sıkça gündeme gelen ülkelerin gıda arzı konusuna değinen Bakan Kirişçi, bu çerçevede Türkiye'ni vizyon projeleri olduğunu belirtti. Bakan Kirişçi, “Önümüzdeki 30 yıl içinde ülkemiz nüfusunun yüzde 25 artacağını artan nüfusunun tüketiciler, gıda sanayicileri ve tarım ürünleri ihracatları açısından kalem artışına neden olacağını, küresel iklim değişikliğinin etkileri bölgesel çalışmadan salgın hastalıktan ve doğal afetten gıda arz güvenliğini ön plana çıkaracak. Bu nedenle artık devletlerin gıda konusunda daha çok korumacı bir yürütmeye başlayacağını ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünya için tarım ikamesi olmayan ve hayati önem taşıyan bir sektör olmaya doğru hızla yürüdüğünü bizde artık tarımsal politikalarımızı bu uygulama doğrultusunda planlamamız gerektiğini vizyon projelerini ve buna ilişkin de sektöre yön vermemiz gerektiğini bir kez daha buradan duyurmak isterim” diye konuştu.

Gökten Ceylan - Mehmet Karakaş

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