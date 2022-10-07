Bakan Kirişci: 'İHA'ları, SİHA'ları, o robotları kullanan insanların gıdaya ve beslenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayalım'

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kayseri'de düzenlenen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kirişci, “İHA'larımız ve SİHA'larımız milli gurur olarak hepimizin göğsünü kabartan gelişmeler. Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranı 2002'de yüzde 20'lerde, şimdi ise yüzde 80'lere çıktı. İHA'ları, SİHA'ları, o robotları kullanan insanların gıdaya ve beslenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Gıda ve tarım stratejik bir sektör. Bu sektör bizim vazgeçilmemizdir.

Biz bu konuda global bir oyuncu olacaksak hızla ilerliyoruz. Bu tahıl koridoru meselesi ve daha sonra esirlerin takası da dahil olmak üzere durduğumuz pozisyon itibariyle artık bir dünyada global oyuncuyuz. Bunu nasıl perçinleyeceğiz? 2023 yılında cumhuriyetimizin 100 yılını geride bırakmış, yeni bir yüzyıla girmiş olacağız. O yeni yüzyılın adı da inşallah Türkiye yüzyılı olacak. Bu Türkiye yüzyılına Kayseri'deki üretici kardeşlerimde çok büyük destek ve katkı sağlayacaklar. Hem yerel ihtiyaçlarımızı hem de globalde oyuncu olarak elimizdeki bazı ürünlerin yurtdışına ihracını gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Ali Göç - Mükremin Kaya



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.