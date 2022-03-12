Bakan Kirişci: “Üreticimizi yeni dönemde cesaretlendireceğiz, daha fazla üretmesini isteyeceğiz”

Konya'ya bir takım ziyaretler kapsamında gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret etti. Daha sonra MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan'ı ziyaret Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada; Türkiye'yi de yoran tarım teşkilatlarını da yoran desteklerin çokluğunun ve çeşitliliğinin hiç kimsenin sayamadığı bir boyuta geldiğini belirterek, “Bunlarda bir sadeleştirme yapacağız inşallah. Ama bunu söylerken şunu da gözardı etmememiz lazım. Girdileri konuşacağız ama öbür taraftan ürünün kendisini de bugünkü geldiği noktayı da konuşmamız da lazım. TMO'nun 2 bin 250 lira olarak açıkladığı buğdayın ton fiyatı, bugün 5 bin liranın üzerinde olduğunu artık herkes biliyor. Şimdi bu tarafa da bakmamız lazım. O öyle, ayçiçeği farklı mı? Hayır. Tamam, o da aynı şekilde. Şimdi buradan da şunu ifade etmek isterim. Biz üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz. Daha fazla üretmesini isteyeceğiz. Sonra da dönüp diyeceğiz ki, ‘Sen üret yeter, biz senin alın terini mutlaka ziyadesiyle karşılayacağız'. Böyle bir dönemi inşallah birlikte yaşayacağız. Tabii karınca misali biz bir yola çıktık. Bu çıktığımız yolda niyetlerimiz bizim için öncelikli olarak önemli ama devamında da amellerimiz var. İyi niyetliyiz ama amellerimiz de üreticimizin, çiftçimizin yaşadığı birtakım sıkıntıları dindirecek cinsten olacak” diye konuştu.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin