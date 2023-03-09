Bakan Kirişci'den şap aşısı müjdesi

Bakan Kirişci, Kilis Ticaret Odası'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Yaptığı açıklamada şap salgını ile ilgili bilgi veren Bakan Kirişci, ''Bizim şap enstitümüz Ankara'da bu hastalıkla ilgili incelemeler başlattı. Büyümeden gerekli tedbirleri almamız konusunda bakanlık olarak çalışmamız gündeme gelmiş oldu. Tabii burada önemli olan bu hastalığa karşı gerekli aşının hemen hızla üretilmesiydi. Aşı üretimi çalışmaları şu anda tamamlanmış durumda. Bu akşam itibarıyla da bu aşılar kullanılmış olacak. Aşılar büyükbaş hayvanlarda kullanılacak, bununla da hastalık kontrol edilecek" dedi.

Depremin vurduğu 11 ilde çiftçilere 5 milyar TL destek parası ödendi

Bakan Kirişci, Türkiye genelinde çiftçilere 14 milyar TL destek parası ödendiğini, bunun 5 milyar TL'sinin depremden etkilenen 11 ildeki çiftçilere ödendiğini belirterek, ''13 milyar 832 milyon TL'lik destek ödemeleri çiftçilerin hesabına geçti. Bunun 3,4 milyar lirası 11 ilimize ait. Yaklaşık 65 milyon liralık ödeme de Kilisli çiftçilerimizin hesabına geçmiş oldu. 11 ilimiz için hayvancılarımızın hayvanlarını yemlemede bir sıkıntısı olmasın diye 1,5 milyar liralık da bir destekleme daha gündeme getirdik. 11 ile dağıtılan 3.4 milyar liralık destek, yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çıkmış oldu" diye konuştu.

Okan Genç

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