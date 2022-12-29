Bakan Koca: '112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22 bin 217 defa arandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22 bin 217 defa arandı. Sizce, sistemi meşgul eden bu çağrılarla, alınan ama iptal edilmeden gidilmeyen randevular arasında az çok benzerlik var mı? Sağlık sistemimizin kapasitesi biraz da bize bağlıdır" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Musab Gümüşer



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