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Bakan Koca: '14 Mayıs seçimlerinde ülke genelinde toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır'

Bakan Koca: '14 Mayıs seçimlerinde ülke genelinde toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır'
Bakan Koca: '14 Mayıs seçimlerinde ülke genelinde toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 Mayıs seçimlerinde ülke genelinde toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, bin 125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Muhammed Musab Gümüşer
 

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