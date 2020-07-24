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Bakan Koca: '150.000 kişiyle yapılan testten, her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır'

Bakan Koca: '150.000 kişiyle yapılan testten, her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır'
Bakan Koca: '150.000 kişiyle yapılan testten, her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır'

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları; 

"Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" açıklamasında bulundu.

"Vakaların yüzde 46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

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