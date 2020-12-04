İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Koca, illerdeki vaka artış oranını ve yoğun bakım doluluk oranını paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor. Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya ‘da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70 Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır” dedi.

Mehmet Kalay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.