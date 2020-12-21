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Bakan Koca 4 şehirle ilgili verileri paylaştı

Bakan Koca 4 şehirle ilgili verileri paylaştı
Bakan Koca 4 şehirle ilgili verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla görüştü. Bakan Koca, toplantıda Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ illerinde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 4 ilin valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla görüştüğünü açıkladı. Koca, “Bursa, Konya, Kayseri, Tekirdağ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim” dedi.

Ayrıca Koca, Bursa'da günlük vaka sayısında son bir haftada yüzde 50 düşüş olduğunu belirtti. Bakan Koca, "Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım oranı yüzde 73, Konya'da vaka düşüşü yüzde 50, yatak doluluk oranı yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 66, Kayseri'de vaka düşüşü yüzde 35, yatak doluluğu yüzde 58, yoğun bakım doluluğu yüzde 59" bilgisini paylaştı.

Mehmet Kalay

 

 

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