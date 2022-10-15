Bakan Koca: '6 hastamızın 5'inin durumu ciddi, solunum cihazına bağlı'

Bartın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında dün saat 18.15 sırlarında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada yaralananlardan 6 işçi Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde hastaneye gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi. 2 veya 3 gün içerisinde taburcu edebiliriz. Erken saatlerde durumu ciddi olan 6 hastamızı ki; 5'i yanık hastası, 1 hastamız da zehirlenme nedeniyle hızla uçak ambulansla en geniş imkanları olan yanık merkezine getirdik. Hastalarımızı ziyaret ettim. Değerlendirmelerimizi yaptık, yakınlarına bilgi verdim. 6 hastamızın 5'inin durumu ciddi, 5'i de solunum cihazına bağlı. Yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte. Bir hastamız dün nakli yapıldığında kalbi durdu ve geri dönen bir hastamızdı. Düne göre iyi ama ciddiyetini koruyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımız her hastamızı yakından takip ediyor”

Bakan Koca, konuşmasının devamında yanık hastalarının durumunun ciddi olduğunu ve ilk 4 günün kritik olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımızın hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim. Ben ve Cumhurbaşkanımız her hastamızı yakınen takip ediyor. Önümüzdeki 3-4 günün yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek. Tekrar milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Ensar Kıranlıoğlu

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