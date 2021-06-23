Bakan Koca açıkladı: Delta varyantı Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine ve MKYK üyelerine bilgi verdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü de açıkladı.

Hülya Keklik - Yunus Özkan



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