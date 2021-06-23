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Bakan Koca açıkladı: Delta varyantı Türkiye'de

Bakan Koca açıkladı: Delta varyantı Türkiye'de
Bakan Koca açıkladı: Delta varyantı Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekillerini ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini sağlık politikaları, aşılamada gelinen son durum, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi. Türkiye'de görülen Delta varyantı sayısını da açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine ve MKYK üyelerine bilgi verdi.

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Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü de açıkladı.

Hülya Keklik - Yunus Özkan
 

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