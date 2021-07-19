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Bakan Koca açıkladı! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Bakan Koca açıkladı! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti
Bakan Koca açıkladı! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Koca: "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti.

Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

'En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti'

Bakan Koca, "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63'üne karşılık geliyor." dedi.

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