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Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artan iller

Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artan iller
Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile salgının bu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerine bir toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığımız online toplantıda, salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada \%100, Erzurum'da ise \%50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor” dedi.

Musa Erdoğan
 

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