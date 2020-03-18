Bakan Koca açıkladı: 'Türkiye'de korona virüs kaynaklı ilk ölüm'

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Virüs solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas, virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli yerler. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme nedense rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır.

TÜRKİYE'DE İLK ÖLÜM

Geç saatlerde bulunmam özel bir durum nedeniyledir. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum: Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı.

VAKA SAYISI 98'E YÜKSELDİ

Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif kısmın büyük sonucu iyileşmeyle sonuçlanıyor.