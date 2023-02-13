İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca: 'Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı'

Bakan Koca: 'Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı'
Bakan Koca: 'Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı” ifadelerini kullandı.

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