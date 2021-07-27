İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı!

Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı!
Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı!

Bakan Koca aşılamaya ilişkin son verileri paylaştı. Koca, ''Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244 bin 868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910 bin 136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212 bin 868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407’e indi'' dedi.

VAKA SAYILARI ARTIŞTA!

Dün açıklanan verilere göre son 24 saatte 63 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 16 bin 809 de yeni vaka tespit edilmişti.

2 DOZ AŞINIZI OLUN ÇAĞRISI!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal hayatın, insanlarla bir arada bulunabilmenin uyulması gereken kuralları vardır, şu anda aşı olmak bu kuralların en önemlisi haline geldi. Lütfen, herhangi bir sosyal ortamda bulunmadan önce 2 doz aşınızı olun, aşısızsanız sosyal ortamlarda bulunmayın" ifadelerini kullandı.

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