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Bakan Koca: 'Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var'

Bakan Koca: 'Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var'
Bakan Koca: 'Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir''

Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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