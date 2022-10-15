İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca: 'Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik'

Bakan Koca: 'Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik'
Bakan Koca: 'Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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