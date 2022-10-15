Bakan Koca: 'Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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