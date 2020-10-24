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Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yürüteceği 5 günlük çalışmalar kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında önce Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne giden Bakan Koca, burada bit toplantı düzenledi. Bakan Koca, daha sonra Bakırköy'de bulunan 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret etti.

Telsiz ile sağlık personeline seslenen Koca, 112 Komuta Merkezi'ne yaptığı ziyaretin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Bakan Koca, incelemelerinin ardından Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gitmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden ayrıldı. Bakan Koca'nın çalışmaları Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde devam edecek.

Armağan Yılmaz
 

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