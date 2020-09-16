Bakan Koca: 'Bilim dünyası yılın sonuna kadar aşının bulunacağına hemfikirdir'

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 249'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 645 test yapılırken, bin 771 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 296 bin 391 oldu. Bugün iyileşen bin 342 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 262 bin 602'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 351 olduğu açıklandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda."

"HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır."

"Akıllı bileklik uygulaması geliyor."

"(Aşı konusunda) Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir."

"Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52.9, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 64.8 ventülatör doluluk oranı yüzde 28.1"

"Gelecek 1 hafta, 10 gün içerisinde Ankara'da stabilleşen vaka oranının düşebileceğini söyleyebiliriz."

"Yoğun bakım yatak doluluk oranı en yüksek il yüzde 77.32 doluluk oranı ile Bartın"

"Şuana kadar filyasyon uygulanan kişi sayısı 439 binin üzerinde"

"Türkiye'de şu an için sokağa çıkma yasağı söz konusu değil."