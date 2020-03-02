Bakan Koca: 'Bugüne kadar ülkemizde 940 şüpheli vakadan koronavirüse rastlanmadı'

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"13 bin 834 vatandaşımız virüse karşı sağlık taramasından geçirildi."

"Şu anda Çin, Irak, İran, Güney Kore ve İtalya'dan yolcu almıyoruz."

“Son 14 günü özellikle İran, Irak, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanları aile hekimlerine müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli saymayı kararlaştırdık."

"Bugüne kadar ülkemizde koronavirüs vakasına rastlanmadı. 940 şüpheli vakadan pozitif vaka çıkmadı."

"Cumartesi akşamından itibaren umreden gelen vatandaşlarımızın hepsini teker teker sağlık muayenesinden geçirdik. Taradığımız 13 bin 834 vatandaşımız oldu. Toplam mevsimsel grip bulunan 9 kişiyi geçmedi. Şüpheli bulduğumuz 5 kişiyi tek kişilik ambulanslarla sağlık kuruluşlarına götürdük ve onların testleri de negatif çıktı.”

"Vatandaşlarımızın endişeye kapılacağı bir durum yok."