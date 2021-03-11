Bakan Koca: 'Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak'

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

- Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız.

- Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbirdir. Maske ile hastalığın bulaşma yollarını kapatmalıyız. Sosyal mesafe ile kişisel sınırlarımızı korumaya almalıyız

- Başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu cephe, bu ülke olacak.

- Korona virüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek