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Bakan Koca: 'Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak'

Bakan Koca: 'Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak'
Bakan Koca: 'Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının birinci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

- Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız.

- Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbirdir. Maske ile hastalığın bulaşma yollarını kapatmalıyız. Sosyal mesafe ile kişisel sınırlarımızı korumaya almalıyız

- Başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu cephe, bu ülke olacak.

- Korona virüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek

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