Bakan Koca: 'Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek” ifadelerine yer verdi.

Muhammed Musab Gümüşer



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