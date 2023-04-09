İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarıma başarılar diliyorum'

Bakan Koca: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarıma başarılar diliyorum'
Bakan Koca: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarıma başarılar diliyorum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Musab Gümüşer
 

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