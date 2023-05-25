Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesinde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Defne Devlet Hastanemizde Defne ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldik. Hizmetten memnunlar. Onlar bizden razı, biz de onlardan. Yaralarımızı sarıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesinde MHRS randevularının 22.00'ye kadar açık olduğunu hatırlatarak, 17 branşta 22 poliklinik hizmeti verildiğini söyledi. Defne Devlet Hastanesinde ilk gün 401, ikinci gün ise 950 hastaya bakıldı. İlk iki günde toplam 332 vatandaşa acil sağlık hizmeti verildi. 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapıldı.

Musa Enes Aksakal



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