İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca: "Deprem bölgesine diğer illerden 18 bin 890 sağlık personeli görevlendirildi"

Bakan Koca:
Bakan Koca: "Deprem bölgesine diğer illerden 18 bin 890 sağlık personeli görevlendirildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Deprem bölgesine diğer illerden 18 bin 890 sağlık personeli görevlendirildi" dedi.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Deprem afetinin yaşandığı 10 ilimizde hizmet veren sağlık personelinden 18 bin 890'ı bölgeye diğer illerden görevlendirilmiştir. Bu 18 bin 890 profesyonel; acil müdahale birimlerinde, Sahra Hastanelerinde, diğer sağlık kuruluşlarında çalışıyor, UMKE ve 112 Acil ekiplerinde görev alıyor" ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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