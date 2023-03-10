Bakan Koca: 'Depremin etkilediği 10 ilde yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak'

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası. Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak” dedi.

Musa Erdoğan

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