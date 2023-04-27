Bakan Koca: 'Dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 83 adet sağlık yatırımının toplu açılışına katılmak üzere Konya'ya geldi. Karatay 9 Nolu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Koca, Türkiye'nin son 21 yılın muhasebesini yaparak yarınına karar vereceği günlerde olduğunu ifade ederek, “Baştan söyleyeyim, dünyada cesaret edilemeyen bir sağlık sistemine sahibiz. Öyle ki, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden nüfusun tamamına yakını yararlanıyor. Çünkü tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit oranda faydalandığı bir sistemimiz var. İnsanımız, sağlıkta sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. Aile hekimliği uygulaması da Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılmış yeniliklerden biridir. Şu anda 28 bin aile hekimimiz var. Her birinizin kendi doktoru var. Sağlık sistemindeki en büyük yeniliklerden biri de evde sağlık hizmetleridir. Kayıtlı hasta sayısı bugün 600 bini aşmış durumda. 80 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarımızı, 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı talepleri halinde evde sağlık hizmeti programına dahil ediyoruz. İlaçta yerlileşme için fevkalade önemli adımlar attık. Kullandığımız ilaçların kutu bazında yaklaşık yüzde 90'ını artık ülkemizde üretiyoruz. Bir başka büyük hamle ise Türkiye'nin ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini artık kendisinin üretecek olmasıdır. Bunun için ülkemizin gururu Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin inşaatına devam ediyoruz. Pandemi döneminde yerli aşımız Turkovac'ı üretmiş olmamız ise başlı başına bir iftihar konusudur. Yetişmelerinde son 20 yılın büyük payı olduğu bilim adamlarıyla da iftihar duyun” dedi.

“Sağlıkta muazzam bir kapasiteye sahibiz”

Sayıları 21'e ulaşan şehir hastanelerinin tüm büyük şehirlerin hayali olduğunu söyleyen Bakan Koca, “İşte o hayallerden biri Konya'da gerçekleşti. Bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi'nin önemini size birkaç sayı ile belirteyim. Hastanemizin günlük ortalama hasta sayısı yaklaşık 6 bin. 2022 yılında yapılan toplam muayene sayısı yaklaşık 2 milyon. Gerçekleştirilen ameliyat sayısı 100 bin. Hasta olan çareyi artık başka şehirlerde aramıyor, şifa bu şehirde. Konya'da 2 eğitim ve araştırma hastanesi, 28 devlet hastanesi ve 1 kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi hizmetinizde. Sadece bakanlığımıza bağlı hastanelerde bin 375 uzman doktor, 665 pratisyen doktor görev yapıyor. Konya'da 727 aile hekimi var. Toplamda sağlık personeli sayımız ise 16 bin 491. Konya'daki hastanelerimizden bir günde 25 binden fazla hasta hizmet alıyor. Haftada ortalama 5 binin üzerinde ameliyat yapılıyor. Sağlıkta muazzam bir kapasiteye sahibiz. Şehrimiz sağlık yatırımlarıyla bir dinamizm örneğidir: 16 yeni yatırım projemiz var” şeklinde konuştu.

“Türkiye artık kendi aşısını, otomobilini, tankını, savaş uçağını üreten bir ülkedir”

Türkiye'nin artık dayatılana razı olan uslu çocuk olmadığını ifade eden Fahrettin Koca, “Türkiye oyunu izleyen, kabuğuna çekilmiş ürkek bir ülke değildir. Allah'a hamdolsun, Türkiye artık oyun kuran, başkaldıran, zulme dur diyen ülkedir. Gariplerin sığındığı sancaktır. Eğilmesi istenen Türkiye dik durmayı dünyaya öğretecek idrak, azim ve kararlılıktadır. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Bu aziz millet diz çökmez. Dosta kucak açar, düşmana korku salar. Milli idrak ve maneviyatımız bize bunu işaret ediyor. Türkiye artık kendi aşısını, otomobilini, tankını, savaş uçağını kendisi üreten bir ülkedir. Bunlar elbette hepimizin vergileri ile hayata geçmiş hizmetlerdir. Ancak arkasında güçlü bir irade yokken toplanan vergiler bugünden farklı değildi. Bugün vergilerimiz bize büyük hizmetler olarak dönüyorsa bunun arkasında büyük bir irade var. Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Şimdi ülkede cesaret iş başında, siyasi irade sağlam. Şimdi vizyon var. Üstelik yıllık değil, yüzyıllık vizyon” dedi.

"Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi"

Tüm dünya ile birlikte bir küresel salgın yaşadıklarını hatırlatan Koca, “Adı gelişmiş ülkeler en basit tedbirleri alamadılar. Tüm dünyada hızla yayılan virüs ülkemize 3 ay giremedi. Aldığımız tedbirler güçlü bir lider olmadan alınamayacak tedbirlerdi. Hızlı karar alabilmenin konforunu hep birlikte yaşadık. Devletin sevk ve idaresinde irade sahibi bir lider olmasının konforunu yaşadık. Yarınlar, 20 yıldır boşa çıkmayan güvenle şekillenecektir. Önümüzde bir tercih varsa, Türkiye'ye inanmakla inanmamak arasındadır. Tercih, günü düşünmekle bugünü, yarını birlikte düşünmek arasındadır. Milletimiz iradesini gösterdi ve cumhurbaşkanımıza, ehline mührü teslim etti. Yine edeceğinden eminim. Gelecek yüzyılın Türkiye yüzyılı olmasını hayal ediyorsak yine gereğini yapacağız. Cumhur İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanımızı yeniden seçme iradesi sizlerdedir. Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyoz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti. Açılışını yaptığımız 83 sağlık tesisi Konya'mıza hayırlı olsun. Şehrimizin adı birbirinden güzel yatırımlarla anılsın” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da artık yenilenmemiş sağlık tesisinin kalmadığını, kalanların da bir bir ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Konya'ya olan desteklerinde dolayı teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 21 yılda ülkenin ne kadar mesafe aldığının bir tane tesise bakılınca görüldüğünü ifade ederek, sağlıktaki büyük reforma ülke insanına kazandırılmış sağlık altyapı tesisleriyle ne kadar değer verildiğini tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek de, açılışı yapılan tesislerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, gittikleri her yere yatırımlarla ve hizmetlerle gittiklerini kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise, sağlık tesislerinin vatandaşların hizmetine sunulmasına şahit olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, millete, Konya'ya hizmet etmekten ve Allah'ın rızasını almaktan başka gayelerinin olmadığını vurguladı.

İbrahim Yetkin - Arda Akın Akkoca



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