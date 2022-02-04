Bakan Koca duyurmuştu, yeni seri TURKOVAC aşılarının dağıtımı başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba online olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada, “Yerli aşımız TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden ‘kendi aşımız kendi gücümüz' TURKOVAC'ı güvenle olabilirler” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından üretim yerleri olan Şanlıurfa ve Tekirdağ'dan Ankara'da yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na getirilen aşılar buradan soğuk zincir için özel hazırlanan araçlara yüklenerek Türkiye genelindeki şehir hastanelerine dağıtılmaya başlandı.





Aşılar 81 ile Ankara'dan dağıtılıyor

TURKOVAC aşısının dağıtım sürecine ilişkin olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sağlık memuru ve soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, “Saklama koşulları artı 2-8 derece arasında gerçekleştiriliyor. İnaktif bir aşımız. Bu 81 vilayete kendi araçlarımız ile frigolu TIR'larımız ve kamyonlarımız ile ulaşımını sağlıyoruz. Ayrıyeten 81 vilayette yer alan soğuk zincir araçlarımız ile de bu dağıtım yapılıyor. Bugün itibariyle ilk olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığımız sevkiyattan sonra 81 vilayete sevkiyatımız başlıyor. Her ile tek tek teslim edilecek aşılarımız. Aşıların yarın akşam 81 ile ulaşması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.





Soğuk zincir bozulmadan iletiliyor

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı ve Antiserum Dağıtım Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Soğuk Zincir Sorumlusu Hülya Yılmaz ise, “Aşılarımızı Sağlık Bakanlığı'na bağlı ana depodan artı 2-8 derece arasında kendi araçlarımızla sağlık personeli eşliğinde alıp kendi depomuza getiriyoruz. Getirmeden önce Aşı Takip Sisteminden işlemimiz yapıyoruz ve teslim aldığımıza dair tutanağımızı imzalıyoruz. Buraya getirdikten sonra da artı 2-8 depomuza yerleştiriyoruz ve aşı takip sisteminden kabulünü yapıyoruz. Daha sonra da soğuk zincir kırılmadan artı 2-8 derecede aşı kaplarımız ya da özel araçlarımız ile dağıtımını yapıyoruz. Şuan da kendi aracımızla ve sağlık personeli eşliğinde, artı 2-8 dereceyle, soğuk zincirini kırmadan Ankara Şehir Hastanemize teslim etmek üzere yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.



Utku Şimşek - Bayram Türüdü

