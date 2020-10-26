Bakan Koca: 'Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde kentin yerel yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul'da artış gösteren vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele alındı. Toplantı sonrasında Bakan Koca açıklamalarda bulundu.

“Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mücadele ortakları olarak salgının başlangıcından bu yana karşılaştığımız en ciddi sorunlardan biri için bir araya geldik. İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında 14. sıradadır. Bu özellikle korona virüs salgınında aynı derecede zorluk demektir. Virüsün yayılmasına en elverişli yerlerden biriyiz. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır. İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki toplam vaka sayısının yüzde 40'ına ulaştı. Bu tablo en az ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk mevsim şartları sebebiyle artacaktır” dedi.

“İstanbulluların kurallara uymaları için baş etmekte en zorlandıkları şey elbette kalabalıktır”

İstanbul genelindeki artışları ilçe ilçe söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Koca, “Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'inin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı yüzde 70-80 aralığındadır. Artışını öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir. İstanbulluların kurallara uymaları için baş etmekte en zorlandıkları şey elbette kalabalıktır. Bizlerden çözüm beklenen konuların başında teması kaçınılmaz kılan kalabalık olduğunu biliyoruz. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesi pek çok konuda şartların iyileştirilmesine bağlıdır. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş yerleri, çeşitli kent ortamları müdahale bekleyen konulardır. Yaptığımız toplantıda yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık” diye konuştu.

”Toplu taşıma araçlarına ek seferler koyulması toplantıda gündeme getirilmiştir”

Çalışma saatleriyle ilgili konuşan Bakan Koca, “Nüfusun büyük kısmını oluşturan riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte gelmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. Kurallara uymanın mümkün olmadığı toplu taşımada risk devam ettikçe istenilen düzeyde başarılı olamayız. Bu sebeple toplantıda otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler koyulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

Kamu ve özel sektörde çalışma saatlerinin pandemi şartlarına göre gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar ofise gitmeden yapılacak işleri uzaktan erişimle evde yapılması kolaylığı sunulmalıdır. İstanbul'un bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı pazarlar, alışveriş mekanlarında yaşanıyor. Ulaşım ve bu konuda sadece denetimle yetinilemeyeceğini, ilgili uzmanların ve planlamacıların gerekli çözümleri bulacağını düşünüyoruz. Bu süre zarfında sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var”

İstanbul halkını özverili ve duyarlı davranmaya davet eden Bakan Koca, “Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bu destek konusunda sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Üç kuralımız var; maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu kuralların yanı sıra hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor. Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evden ayrılmasın. Testi pozitif olanlar temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin. Yaşlı ve kronik hastalığı olanlar kendini korusunlar. Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Salgınla savaşın bu aşamasında disiplin istiyoruz” diye konuştu.

“Bilim Kurulu toplantısını Çarşamba günü İstanbul'da yapacağız”

Bilim Kurulu toplantısının İstanbul'da yapılacağını söyleyen Bakan Koca, "Çalışma arkadaşlarımla birlikte 5 günlük program için İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz. Sağlık çalışanlarımıza tanık olduğunuz özveriyi göstermeye daima hazır. Fakat asıl başarı hastanelerimize olabildiğince az ihtiyaç duyabilmektir. Sağduyunuza güveniyoruz. Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir. Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul'da Çarşamba günü yapacağız. Bütün gücümüzle buradayız. Birazdan görevlerimizin başına döneceğiz. Eğer kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız şu andan itibaren salgının geriletmeyi başaracağız” dedi.

Alper Suat Tutaşı

