Bakan Koca haftalık toplam vaka sayısını paylaştı!

Türkiye'de aşılama programının ivme kazanmasıyla birlikte iyileşme süreci de olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.

Koca: 'İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım.' ifadelerini kullandı.